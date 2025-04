Guerrero, l'ex CT di Jimenez, ha una somiglianza importante per Alex

Intervistato dai colleghi di TMW, Julen Guerrero, storica bandiera dell'Athletic Club da giocatore e poi commissario tecnico della Nazionale spagnola Under 15, Under 16 e Under 17, ha così parlato di Alex Jimenez, una delle poche note liete della stagione del Milan oltre che suo ex giocatore nelle giovanili della Roja.

C'è un giocatore del passato che le viene in mente guardandolo "volare" su quella fascia destra?

"Se devo pensare a un ex calciatore, magari proprio del Milan, dico Cafu. Alex me lo ricorda per caratteristiche e, ovviamente, per ruolo. La posizione di terzino destro è proprio quella dove può sbocciare definitivamente secondo me. Cafu deve rappresentare uno specchio in cui guardarsi e una leggenda da cui prendere spunto".

Quella recompra a favore del Real Madrid già spaventa i tifosi rossoneri: Alex Jimenez oggi potrebbe già vestire la maglia merengue?

"Per me sì, Alex Jimenez è un calciatore che, per condizioni, rendimento, caratteristiche e talento, può stare benissimo nel Real Madrid. Peraltro, gioca in un ruolo in cui i blancoscercano rinforzi per la prossima stagione. Allo stesso tempo, Alex è ancora un calciatore molto giovane e potrebbe restare al Milan per qualche anno in più, acquisire esperienza e tornare a Madrid più avanti nella sua carriera".