Guidi: "Per Gimenez non c’è una tempistica definita: la caviglia continua a tormentarlo"

Guidi: "Per Gimenez non c’è una tempistica definita: la caviglia continua a tormentarlo"MilanNews.it
Oggi alle 19:00News
di Antonello Gioia

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it sugli assenti del Milan a Torino: "Unici assenti sul campo i tre infortunati: Santiago Gimenez, Zachary Athekame e Youssouf Fofana. Nessuno dei tre recupererà per la trasferta di lunedì sera a Torino. Per Gimenez non c’è una tempistica definita: la caviglia continua a tormentare il centravanti messicano, per cui, nella migliore delle ipotesi, si spera in un ritorno in gruppo la prossima settimana".