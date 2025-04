Guidi su Paratici: "Furlani sarebbe stato così felice di portarsi un dirigente ingombrante?"

vedi letture

Il casting per il nuovo Ds del Milan continua a rimanere un rompicapo senza soluzione per il club rossonero che non ha ancora deciso su quale candidato puntare con forza. Nel frattempo che si arrivi alla scelta, il tema rimane uno dei preferiti di discussione nei salotti sportivi e negli editoriali giornalistici. Il collega de La Gazzetta dello Sport Marco Guidi è stato intervistato sul tema nel corso dell'edizione odierna di Tutti Convocati, programma in onda sulle frequenze di Radio 24.

Le parole di Marco Guidi sulla questione Ds e in particolare su Paratici: "Ci sono due piani sulla vicenda Paratici: uno formale e cioè che è squalificato fino a luglio. Poi c'è il piano Furlani: sarebbe stato così felice di portarsi un dirigente ingombrante in società dopo che non ha voluto allenatori ingombranti?"