Guidi: "Theo aspetta: raggiungerà i suoi nuovi compagni solo dopo il Mondiale per club"

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Theo Hernandez: "Theo Hernandez aspetta. Cosa? Il ritorno dall’America dell’Al Hilal, il suo futuro club. Il terzino francese raggiungerà i suoi nuovi compagni solo dopo il Mondiale per club. Tutto definito con i sauditi, grazie a un triennale da 20 milioni di euro a stagione. E ok dato anche dal Milan, nelle cui casse finiranno - tra parte fissa e bonus - circa 30 milioni di euro. Theo saluterà così dopo sei stagioni, 34 gol e due trofei (uno scudetto e una Supercoppa italiana). La domanda che si fanno ora i tifosi rossoneri è "chi lo sostituirà?". La risposta non c’è ancora. A sinistra il Milan ha sondato più di una pista (da Cambiaso a Udogie, passando per Zinchenko), ma ancora non si è entrati nel vivo. Situazione analoga a destra, ma con un nome preciso in testa alle preferenze negli uffici di via Aldo Rossi: Guela Doué, fratello maggiore di Desiré, enfant prodige del Psg campione d’Europa. Al momento, però, la richiesta di oltre 20 milioni del Rennes viene giudicata eccessiva".

LE ULTIME DA FABRIZIO ROMANO

Fabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha dato questi aggiornamenti su Theo Hernandez e su Honest Ahanor:

THEO HERNANDEZ: "In tanti si chiedono perchè l'Al Hilal non ha ancora ufficializzato l'arrivo di Theo Hernandez. Il motivo è che gli arabi stanno aspettando di uscire dal Mondiale per Club perchè non vogliono annunciare il francese mentre sta giocando un altro terzino. Nei prossimi giorni, verranno definiti gli ultimi passaggi formali, ma l'affare non è in dubbio".

AHANOR: "Il futuro di Honest Ahanor sarà a Bergamo. Il Genoa lo ha venduto all'Atalanta per 15 milioni di euro garantiti più cinque milioni di bonus. Accordo raggiunto tra i due club, operazione fatta. Si è parlato anche di un interesse del Milan per il terzino, i rossoneri ci hanno pensato, ma non c'è mai stata una vera e propria sfida di mercato con i bergamaschi che sono sempre stati in controllo della situazione. Il Milan aveva in testa altri obiettivi, come Samuele Ricci che svolgerà le visite mediche nei prossimi giorni".