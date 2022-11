Ha ragione Ambrosini su De Ketelaere? Ha perso istintività? Pioli spiega

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ha ragione Ambrosini su De Ketelaere? Ha perso istintività? Sono due delle domande poste in conferenza stampa a Stefano Pioli, allenatore del Milan che alla vigilia della sfida contro la Cremonese - gara valida per la 14esima giornata di Serie A - ha risposto così: "Ambro ha ragione fino ad un certo punto, i nostri trequartisti hanno libertà. Charles, quando noi abbiamo la palla, deve fare quello che si sente e collaborare con i giocatori, poi senza palla ha dei punti di riferimento da rispettare. Domani giocherà dall'inizio? L'allenamento di oggi pomeriggio sarà importante per capire le condizioni della squadra. Poi non è importante la quantità dei minuti, ma la qualità dei minuti che si giocano".