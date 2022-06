"Ha un intervento da fare": Florenzi lascia il ritiro della Nazionale

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riportato in conferenza stampa da Roberto Mancini, Alessandro Florenzi lascia il ritiro della Nazionale Italiana per andare in vacanza (in attesa del raduno del Milan fissato per il 4 luglio); il ct azzurro ha precisato che il terzino rossonero "ha un intervento da fare". L'operazione, al momento non meglio specificata ma già programmata, sarebbe la terza subita da Florenzi in questa stagione dopo le due al menisco tra ottobre 2021 ed aprile 2022.