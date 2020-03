Harries, vice direttore medico Regno Unito: "Potrebbero trascorrere 6 mesi prima della normalità"

Secondo quanto riportato da Sky News Breaking il dottor Jenny Harries, vice direttore medico del Regno Unito, ha fatto la sua previsione sulla possibile uscita dalla pandemia per l'Inghilterra. Il temo previsto, in questo senso, potrebbe essere di circa sei mesi prima che il paese torni alla normalità con revisioni delle misure di blocco ogni tre settimane.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Deputy Chief Medical Officer Dr Jenny Harries says it could be six months or longer before the country gets back to normal from the pandemic with reviews of lockdown measures every three weeks</p>— Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) <a href="https://twitter.com/SkyNewsBreak/status/1244288631608619009?ref_src=twsrc%5Etfw">March 29, 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>