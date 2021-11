Hateley: "Ricordo il gol nel derby con molto affetto, è speciale per me"

Mark Hateley, ex calciatore rossonero noto per un goal storico nel derby nel 1984, si è così espresso sul canale Twitch del Milan: "Quello fu un goal importantissimo per il Milan e per la mia carriera. Lo ricordo con grande affetto. La rivalità con l'Inter è come quella tra Celtic e Rangers e segnare un goal così iconico nel derby è speciale per me. Sbagliò Collovati a mostrarmi il numero della sua maglietta".