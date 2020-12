Alle spalle di un sontuoso Zlatan Ibrahimovic, capace di segnare un gol ogni 72 minuti in questa stagione, il rossonero con la miglior media realizzativa è Jens Petter Hauge. L'attaccante norvegese, autore di quattro reti in 493', ha segnato ogni 123 minuti disputati. Una stastica che testimonia come il classe '99 sia piuttosto a suo agio di fronte ai portieri avversari.