La velocità e la fisicità di Theo Hernandez sono state dei toccasana nella complicata stagione rossonera. Il terzino francese, infatti, dispone di un'incredibile rapidità come confermato dai dati statistici nel derby: il laterale transalpino, infatti, ha toccato quota 33.63 km/h di velocità. Numeri impressionanti che certificano come Theo sia un'innarestabile spina nel fianco per le difese avversarie.