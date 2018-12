Higuain, la Juventus apre al passaggio al Chelsea

Mentre Milan e Chelsea trattano il possibile scambio tra Higuain e Morata, dalla Juve sembra arrivare un'apertura importante, e necessaria, all'affare. I bianconeri vedrebbero infatti di buon occhio il passaggio del Pipita ai londinesi, convinti che con Sarri il riscatto da 36 milioni, atteso dal Milan per giugno, possa essere più facile e concreto. L'operazione sarebbe dunque in qualche modo avallato dalla dirigenza della Juve, in attesa a questo punto di capire se e come si accorderanno Leonardo e il Chelsea.