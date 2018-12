Higuain, mai così pochi gol segnati in Serie A a metà dicembre

Come riferisce l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, non era mai successo che a metà dicembre Gonzalo Higuain avesse segnato così poco in Serie A: l'attaccante argentino è infatti fermo a 5 reti, bottino piuttosto povero per un goleador come lui. A Napoli, a metà dicemebre era a quota 8 gol al primo anno, 7 al secondo e 14 al terzo, mentre alla Juventus si avvicinò alle feste già in doppia cifra alla prima stagione e a 9 in quella successiva.