Higuain, ottavo rigore in carriera sbagliato nei club

Gonzalo Higuain e i rigori, una relazione non particolarmente prolifica. Il centravanti argentino, infatti, ha messo in luce, anche nella sfida contro la Juventus, le sue difficoltà nel segnare dal dischetto degli undici metri, fallendo l'opportunità di pareggiare sul finire del primo tempo. Quello sbagliato contro i bianconeri è l'ottavo penality mancato dal numero 9 rossonero, su trenta calciati in carriera nei club. Questi i precedenti errori:

8 novembre 2008 Vs Malaga

14 settembre 2014 Vs Chievo

29 ottobre 2014 Vs Atalanta

3 maggio 2015 Vs Milan

31 maggio 2015 Vs Lazio

13 febbraio 2018 Vs Tottenham

11 marzo 2018 Vs Udinese

11 Novembre 2018 Vs Juventus