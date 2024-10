Howard critica Pochettino per aver lasciato che Pulisic tornasse a Milano

Tim Howard, ex portiere statunitense che ha giocato con il Manchester United tra il 2003 e il 2007 e che ha collezionato 121 presenze con gli Stati Uniti, ha detto la sua sulla scelte di Pochettino di lasciar tornare in Italia Christian Pulisic, facendogli saltare l'amichevole di alto profilo contro il Messico: "Pulisic ha lasciato la squadra per tornare al Milan e limitare il suo carico di lavoro. I tifosi hanno ogni diritto di essere frustrati in un momento così cruciale," ha scritto Howard, voce importante del calcio americano, nella sua rubrica per il Daily Mail. "Pulisic è il nostro giocatore più importante, il nostro miglior giocatore - e questo non era un normale raduno della USMNT. Ha segnato l'inizio del regno di Pochettino e il conto alla rovescia per la Coppa del Mondo 2026".

Howard ha esortato anche la U.S. Soccer e Pochettino a far valere la loro influenza sui club all'estero: "Chiunque sia stato un giocatore di livello internazionale sa che la lotta tra club e nazionale è una cosa seria. Questo non è un problema solo di Pulisic o del Milan. Ogni grande giocatore e ogni grande squadra ne è coinvolto. È una lotta continua."

Ha aggiunto, "Ma a un certo punto Pochettino, Pulisic e gli Stati Uniti devono mostrare i muscoli e dire al Milan: 'Ecco come andranno le cose. Abbiamo bisogno di Christian - per giocare o semplicemente per essere presente'".