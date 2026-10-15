Hutchinson: "Il mio ruolo? Giocare largo, ma sinceramente voglio solo stare in campo"

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E' stato protagonista di una buonissima partita, fornendo anche un bell'assist per Cisse in occasone del primo gol del numero 70 rossonero. Così, Omari Hutchinson ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della netta vittoria del Milan per 4-0 contro il Salisburgo. Un estratto delle sue parole

"Oggi avevamo ame, volevamo prenderci il pallone e segnare. Per me è stato un altro passo in avanti. Sono davvero felice della mia prestazione e voglio solo continuare così, proseguendo su questo livello. Il mio ruolo? A dire il vero mi piace molto giocare largo, ma in tutta sincerità voglio solo stare in campo, ovunque mi tocchi giocare".

Le parole di Amorim sui giocatori che hanno avuto sin qui poco spazio, tra questi anche Omari Hutchinson

"Io credo in loro. Non potevo schierare lo stesso undici con le prossime partite. Ovvio, ci sono dei rischi: se stasera avessimo perso so bene cosa si sarebbe detto. Io cerco di fare il meglio per la squadra, cerco di fare le cose nel verso giusto: stasera è andata bene".