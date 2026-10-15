Hutchinson a Sky: "Amorim ci dice sempre che non siamo cinici. Ruolo? Mi piace stare largo"
Omari Hutchinson, attaccante del Milan, è stato intervistato da SkySport dalla RedBull Arena di Salisburgo al termine della vittoria per 0-4 del Milan.
Come commenti la prestazione?
"Penso che abbiamo giocato bene in tutte le partite, ma non siamo stati cinici. È proprio quello che dice il mister: facciamo bene durante le gare, ma non stiamo segnando abbastanza gol. E penso che oggi l'abbiamo dimostrato. Avevamo quella fame, volevamo prenderci il pallone e segnare. Per me è stato un altro passo in avanti. Sono davvero felice della mia prestazione e voglio solo continuare così, proseguendo su questo livello".
Qual è la tua posizione preferita?
"Per me dipende sempre dalla partita: a volte tocchi molti palloni al centro, a volte ricevi palla largo sulla fascia. A dire il vero mi piace molto giocare largo, ma in tutta sincerità voglio solo stare in campo, ovunque mi tocchi giocare".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan