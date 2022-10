I calciatori dell'Iran scrivono alla FIFA: "Chiediamo l'esclusione della Nazionale dal Mondiale"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Insidefoto/Image Sport

L'Iran verso l'esclusione dal Mondiale in Qatar? Una possibilità che sta prendendo piede nelle ultime ore, secondo diversi media internazionai fra cui la BBC. Secondo l'emittente britannica un gruppo di calciatori dell'Iran, insieme ad altre personalità sportive del paese, avrebbe inviato una richiesta formale alla FIFA per chiedere l'esclusione della Nazionale dal Mondiale. "La neutralità da parte della FIFA non è un'opzione", spiega il gruppo in seguito alle violenze sulle donne dopo le proteste nel paese e al divieto di ingresso negli stadi.

Il gruppo scrive, nella sua lettera: "La brutalità e la belligeranza dell'Iran nei confronti del proprio popolo ha raggiunto un punto critico, richiedendo un dissociarsi fermo ed inequivocabile da mondo dello sport e del calcio. Alle donne è impedito di entrare negli stadi all'interno del paese e sono sistematicamente escluse dall'ecosistema calcistico dell'Iran, fatto in netto contrasto con i valori e gli statuti della FIFA. Se alle donne non è permesso entrare negli stadi e la Federazione iraniana semplicemente segue ed asseconda le linee guida del governo, questa non può essere vista come organizzazione indipendente e libera da ogni forma di influenza. E questa è una violazione dell'articolo 19 dello statuto della FIFA. Il Fifa Council può e deve immediatamente sospendere l'Iran. La FIFA non dovrebbe permettere la partecipazione ad un paese che sta perseguitando attivamente le sue donne, gli atleti ed i bambini solo per il fatto che stanno esercitando i loro diritti umani più elementari".