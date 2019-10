I derby non finiscono mai: Milan e Inter rivali da agosto in tutte le categorie

Una domenica, due Derby. Oltre alla gara di Serie A femminile allo stadio Breda di Sesto San Giovanni, con il calcio d'inizio fissato alle ore 15.00, domenica 13 ottobre sarà anche la giornata in cui mezz'ora prima comincerà il Derby Under 14, ancora Inter-Milan anche se sui campi dell'Accademia Inter. Sempre rivalità sportiva, a tutti i livelli. Fino ad oggi, oltre al Derby di Serie A disputato a San Siro con risultato e prestazione non positivi per il Diavolo, tra i rossoneri e i nerazzurri vi sono state altre sfide prima delle gare del 13 ottobre.



A livello Under 17, l'Inter si è imposta 2-1 sul suo campo, con il gol rossonero di El Hilali lo scorso 28 settembre. Una settimana prima si era disputato in casa del Milan il Derby Under 18: giovani rossoneri in vantaggio nel primo tempo con doppietta di Capone e rimonta avversaria nella ripresa per il risultato finale di 2-2. Lo scorso 15 settembre, invece, gli Under 13 del Milan hanno superato nel Memorial Zagatti prima il Piacenza 6-1 in semifinale e poi la stessa Inter in finale per 3-1. In questo caso, sui campi della Polisportiva Cimiano, il Diavolo ha poi visto il proprio Ernesto Perin premiato come miglior giocatore del torneo.



Gli altri verdetti nei Derby di tutte le categorie a inizio stagione: Inter-Milan 3-1 Under 17 femminile nel torneo Fumagalli, Milan-Inter 3-0 Under 15 femminile in occasione del Memorial Scirea, Milan-Inter 3-0 Pulcini Under 10 nella finale del torneo DAC Junior, Milan-Inter 2-1 Primavera nella semifinale del torneo Mamma Cairo poi vinto dai rossoneri di Mister Giunti in finale contro la Juve e Milan-Inter 2-0 Under 14 nei quarti di finale della Coppa Quarenghi a San Pellegrino Terme.