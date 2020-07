I diciottenni (o più giovani) più cari della storia: dominio Real, ci sono anche due ex Milan

Jude Bellingham entra nella classifica dei teenagers più cari della storia del calcio. In questa speciale classifica, redatta da Transfermarkt vediamo i 20 giocatori appena maggiorenni (o più giovani) più cari della storia del calcio. Classifica dominata dal Real Madrid, che negli ultimi anni con i brasiliani Vinicius e Rodrygo ha fatto il vuoto. Alessandro Bastoni è l'italiano più caro, appena davanti ad Antonio Cassano. In classifica anche Pellegri ed El Shaarawy, così come Alexandre Pato e Sebastien Frey che hanno coinvolto squadre di Serie A:

1 - Vinicius Junior (2018, dal Flamengo al Real Madrid per 45 milioni)

2 - Rodrygo (2019, dal Santos al Real Madrid per 45 milioni)

3 - Luke Shaw (2014, dal Southampton al Manchester United per 37.5 milioni)

4 - Wayne Rooney (2004, dall'Everton al Manchester United per 37 milioni)

5 - Renato Sanches (2016, dal Benfica al Bayern per 35 milioni)

6 - Alessandro Bastoni (2017, dall'Atalanta all'Inter per 31.1 milioni)

7 - Antonio Cassano (2001, dal Bari alla Roma per 31 milioni)

8 - Reinier (2020, dal Flamengo al Real Madrid per 30 milioni)

9 - William Saliba (2019, dal Saint-Etienne all'Arsenal per 30 milioni)

10 - Alexandre Pato (2007, dall'Internacional al Milan per 24 milioni)

11 - Jude Bellingham (2020, dal Birmingham al Dortmund per 23 milioni)

12 - Sergio Aguero (2006, dall'Independiente all'Atlético Madrid per 21.7 milioni)

13 - Pietro Pellegri (2017, dal Genoa al Monaco per 20.9 milioni)

14 - Stephan El Shaarawy (2011, dal Genoa al Milan per 20.3 milioni)

15 - Willem Geubbels (2018, dal Lione al Monaco per 20 milioni)

16 - Cristiano Ronaldo (2003, dallo Sporting CP al Manchester United per 19 milioni)

17 - Paulinho (2018, dal Vasco da Gama al Leverkusen per 18.5 milioni)

18 - Romelu Lukaku (2011, dall'Anderlecht al Chelsea per 15 milioni)

19 - Gareth Bale (2007, dal Southampton al Tottenham per 14.7 milioni)

20 - Sebastien Frey (1998, dal Cannes all'Inter per 14 milioni)