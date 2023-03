I fratelli Kroos contro il FIFA The Best: "Come fai a dare il premio a Emiliano Martinez?"

Al solito, i risultati dei premi individuali assegnati dalla FIFA o da altri enti in merito a stagioni e annate calcistiche fanno sempre discutere. Non fa eccezione il FIFA The Best tenutosi lunedì sera, finito nel mirino tra gli altri anche dei fratelli Kroos. Nel corso di un podcast settimanale, il centrocampista Toni del Real Madrid e il fratello Felix si sono scagliati contro alcuni dei vincitori. Soprattutto il secondo si è espresso senza peli sulla lingua: "Uno scherzo...

Come si fa a far vincere il portiere dell'Argentina? Nessuno lo conosceva prima del Mondiale, ha fatto qualche buona parata, soprattutto in finale, ma non è stato neanche il miglior portiere del torneo!". Toni, più pacato, si è limitato a qualche considerazione vaga: "Ecco perché il Real Madrid non era presente... Veder vincere Messi non mi ha sorpreso, la Coppa del Mondo viene sempre privilegiata ed è stato il fuoriclasse del torneo".