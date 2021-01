I lettori di TMW hanno votato: Ibra miglior acquisto del 2020

Qual è stata la migliore operazione di mercato del 2020 in Serie A?

Domanda precisa e ricca di possibili interpretazioni, quella che vi abbiamo proposto nell'ultimo sondaggio di TMW. E a spuntarla, senza particolari sorprese, è stato Zlatan Ibrahimovic al Milan, opzione scelta da oltre il 45% dei votanti. Alle sue spalle un altro colpo milanese, quello che l'Inter ha fatto prendendo Achraf Hakimi in estate per 40 milioni più 5 di bonus. Chiude il podio Alvaro Morata, nuovo 9 della Juventus di Andrea Pirlo. Quindi le delusioni: non particolarmente apprezzati gli acquisti di Arturo Vidal dall'Inter e Federico Chiesa dalla Juventus, giocatori in fondo alla classifica insieme a Matteo Politano. I voti totali sono stati 1.366, di seguito il resoconto finale:

Zlatan Ibrahimovic - 45,17%

Achraf Hakimi - 23,87%

Alvaro Morata - 14,79%

Simone Kjaer - 6,08%

Victor Osimhen - 2,34%

Dejan Kulusevski - 2,2%

Pedro - 2,05%

Sandro Tonali - 1,76%

Federico Chiesa - 0,73%

Arturo Vidal - 0,59%

Matteo Politano - 0,44%