I milanisti aspettano? Zirkzee: "Focus solo sull'Europeo..."

Nella serata di ieri Joshua Zirkzee ha finalmente esordito agli Europei in Germania. Lo ha fatto nella serata in cui l'Olanda ha ritrovato le semifinali della competizione dopo oltre 20 anni. Gli Orange hanno vinto in rimonta nel secondo tempo contro la Turchia con il risultato di 2-1. La punta del Bologna, nel mirino del Milan, ha giocato i minuti finali della partita. A fine gara, in zona mista, è stato intercettato anche dai microfoni della Gazzetta dello Sport (CLICCA QUI per leggere le sue dichiarazioni a Sportitalia) e ha tergiversato sul suo futuro.

Un commento sulla qualificazione: "Sono molto orgoglioso, è una serata molto speciale: adesso focus sull'Inghilterra"

Dicci qualcosa sul tuo futuro, i milanisti aspettano e adesso leggiamo dello United. E' vero che vuoi restare in Italia? "(ride, ndr) Adesso solo focus sull'Europeo. Ci alleneremo nei prossimi quattro giorni e vedremo..."