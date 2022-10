I paperoni del calcio, Mbappe comanda. Seguono Messi e Cristiano Ronaldo

MilanNews.it

La rivista Forbes ha stilato in queste ore la classifica dei 10 calciatori più pagati al mondo, riferendosi alla stagione 2022/23 ma considerando sia ingaggio che sponsor. Non mancano i nomi sorprendenti, di certo lo è Andre Iniesta, l'unico a giocare fuori dai confini dell'Europa in questa classifica, mentre i primi quattro non desteranno alcuno stupore: in vetta c'è il francese Kylian Mbappé del PSG, che grazie al rinnovo ottenuto in estate guadagna più del suo compagno di squadra Messi e di Cristiano Ronaldo, rispettivamente secondo e terzo. Ai piedi del podio c'è Neymar, molto staccato dai compagni di squadra del Paris, poi ecco i fenomeni della Premier League Salah e Haaland.

1) Kylian Mbappé (PSG) - 131,1 milioni di dollari (112,7 milioni di stipendio + 18,4 milioni di sponsor)

2) Lionel Messi (PSG) - 122,94 milioni di euro (66,6 milioni di stipendio + 56,34 milioni di sponsor)

3) Cristiano Ronaldo (Manchester United) - 102,45 milioni di euro (41 milioni di stipendio + 61,45 milioni di sponsor)

4) Neymar (PSG) - 89,1 milioni di euro (56,35 milioni di stipendio + 32,75 milioni di sponsor)

5) Mohamed Salah (Liverpool) - 54,3 milioni di euro (35,85 milioni di stipendio + 18,45 milioni di sponsor)

6) Erling Haaland (Manchester City) - 39,95 milioni di euro (35,85 milioni di stipendio + 4,1 milioni di sponsor)

7) Robert Lewandowski (Barcellona) - 35,85 milioni di euro (27,65 milioni di stipendio + 8,2 milioni di sponsor)

8) Eden Hazard (Real Madrid) - 31,75 milioni di euro (27,65 milioni di stipendio + 4,1 milioni di sponsor)

9) Andres Iniesta (Vissel Kobe) - 30,7 milioni di euro (25,6 milioni di stipendio + 5,1 milioni di sponsor)

10) Kevin De Bruyne (Manchester City) - 29,7 milioni di euro (25,6 milioni di stipendio + 4,1 milioni di sponsor)