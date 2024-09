I rossoneri impegnati oggi con le nazionali: tornano in campo Leao e Pavlovic

Dopo un intenso mese di agosto l'attività dei Club si ferma per dare spazio alle nazionali. Nations League in Europa, qualificazioni al Mondiale 2026 in Africa e Sud America, amichevoli in giro per il mondo. Sono diversi i giocatori rossoneri che hanno momentaneamente lasciato Milanello per rispondere alle rispettive convocazioni. Ecco il dettaglio degli impegni odierni dei milanisti:

Luka Jović e Strahinja Pavlović (Serbia)

Danimarca-Serbia: domenica 8 settembre ore 18.00, Copenhagen - UEFA Nations League

Rafael Leão (Portogallo)

Portogallo-Scozia: domenica 8 settembre ore 20.45, Lisbona - UEFA Nations League