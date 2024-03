I tifosi napoletani protestano: “Ipocrita sistema, Acerbi il tuo emblema”

In merito alla decisione della Procura FIGC di assolvere il difensore dell'Inter, Franesco Acebi dalle presunte frasi e insulti razzisti rivolti verso Juan Jesus durante lo scorso Inter-Napoli, i tifosi partenopei hanno manifestato tutta la propria solidarietà al proprio difensore brasiliano, esponendo striscioni tra le vie della città di Napoli contro la sentenza: “Ipocrita sistema, Acerbi il tuo emblema”.

Per Acerbi nessuna giornata di squalifica a causa della mancanza di prove concrete, come si legge nel dispositivo. Così, come riportato anche da TuttomercatoWeb, all’indomani della sentenza del giudice sportivo Mastrandrea a Napoli sono apparsi, in diversi punti della città tra cui la piazza principale e soprattutto il Diego Armando Maradona, alcuni striscioni firmati da ‘Ultras 1972’, uno dei gruppi storici del tifo organizzato azzurro.