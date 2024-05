MN - Milan, senti Montelongo: "Tieni d'occhio Luciano Rodriguez"

vedi letture

Che fine ha fatto Bruno Montelongo? Nella nostra rubrica alla ricerca dei vecchi rossoneri di cui abbiamo perso le tracce ritroviamo l'esterno uruguayano, arrivato in rossonero nell'estate del 2010 e successivamente trasferitosi al Bologna. Tornato da qualche anno in patria, Montelongo oggi ha 36 anni, gioca ancora e ha idee chiare per il futuro. In esclusiva per MilanNews.it.

Consigli per gli acquisti dall'Uruguay?

"Io dico al Milan, tieni d'occhio Luciano Rodriguez. Esterno d'attacco, 20 anni, gioca nel Liverpool di Montevideo. Ha vinto l'anno scorso il Mondiale dell'Under 20, per me è da prendere subito prima che sia tardi. Anche perché voglio raccontarti questo aneddoto..."

Prego

"Nel 2017 sono andato a giocare in Spagna, all'Extremadura. Ho fatto amicizia col boss della squadra. Quando sono tornato in Uruguay mi ha chiamato per chiedermi se ci fossero dei giovani uruguayani a basso costo che potessi suggerirgli. Gli dico: 'Guarda, qui al Fénix dove gioco io c'è un ragazzo davvero forte, si chiama Manuel Ugarte. Prendilo'. Costava 3 milioni più il 10% per futura rivendita, hanno ritenuto che fossero troppi. L'ha poi preso il Famalicao, poi lo Sporting e infine il Paris Saint-Germain per 60 milioni. Diciamo così, un po' di occhio per i buoni giocatori ce l'ho (ride, ndr)".