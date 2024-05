Lille, Zhegrova: "Fonseca il miglior allenatore che io abbia mai avuto. Mi ha migliorato in tutto"

Edon Zhegrova, esterno d'attacco kosovaro del Lille, è stato uno dei migliori giocatori per il club francese che sta puntando in queste ultime giornate a entrare nelle prime quattro del campionato e ottenere il pass per la prossima Champions League. Zhegrova è stato candidato come miglior giocatore della Ligue 1 e nelle ultime ore è stato intervistato da Prime Video France. Tra i temi toccati, l'attaccante ha parlato anche di Paulo Fonseca, allenatore del Lille e tra i forti candidati per la panchina del Milan nella prossima stagione. Lo stesso Zhegrova, l'estate scorsa, era stato accostato ai rossoneri.

Le parole di Zhegrova su Paulo Fonseca: "Il mio allenatore di riferimento? Paulo Fonseca. Credo sia stato il miglior allenatore che io abbia mai avuto fino a questo momento nella mia carriera. Mi ha aiutato tantissimo a diventare un giocatore migliore, una persona migliore e in generale migliore in tutto". Zhegrova in questa stagione ha segnato 9 gol in 24 partite tra campionato e coppa nazionale.