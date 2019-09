I tre derby del mese di settembre

Dopo la sosta per le Nazionali, partirà un mese di Derby: weekend del 22 settembre Milan-Inter a San Siro in Serie A; domenica 29 settembre Inter-Milan, quarta giornata del campionato Under 17; sabato 12 ottobre Inter-Milan, terza giornata del Campionato femminile di Serie A. Tre stracittadine milanesi nel giro di tre settimane. L'apertura sarà per le squadre di Giampaolo e Conte, in un Derby che vedrà in casa i rossoneri.

Gli ultimi quattro scontri con il Milan in casa sono terminati: Milan-Inter 3-0 nel gennaio 2016, Milan-Inter 2-2 nel novembre 2016, Milan-Inter 0-0 nell'aprile 2018 e Milan-Inter 2-3 nel marzo 2019. Avevano organizzato i rossoneri anche il Derby di Coppa Italia del dicembre 2017, vinto ai tempi supplementari con un gol di Patrick Cutrone su assist di Suso.

Il Derby Under 17 andrà invece in scena a fine settembre. Nella scorsa stagione, i rossoneri erano entrati nelle prime 8 prima di essere eliminati dalla Roma nei Quarti di finale Nazionali. Il Milan ha vinto 5 volte il titolo tricolore Under 17, l'ultima volta nel 2011. L'Inter invece è a quota 8, con l'ultimo successo conseguito proprio nel corso dell'estate 2019. A livello giovanile, la categoria Under 17 è molto considerata e le relative sfide di vertice sono molto sentite e molto seguite.

Il trittico dei Derby si concluderà durante la sosta della A maschile, il 12 ottobre fra Inter e Milan. Le nerazzurre neo-promosse contro le rossonere giunte al terzo posto in Serie A nella scorsa stagione. Sarà il primo Derby milanese da allenatore per Maurizio Ganz. Nella scorsa stagione, le due squadre si erano incontrate in Coppa Italia: una gara combattuta, spettacolare e con tante reti. Al termine dello scontro diretto, le rossonere si erano imposte con il punteggio di 5-3 sul terreno delle nerazzurre. Per gli amanti dei Derby, ben tre stracittadine in tre campionati diversi saranno un appuntamento importante da vivere, e per il quale emozionarsi, uno via l'altro.