Ibra a a Sanremo, la Gazzetta: "Zlatan impenna sul Festival"

In merito alla presenza di Ibrahimovic a Sanremo, La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina titola così: "Zlatan impenna sul Festival". A causa di un incidente in autostrada, lo svedese ha rischiato di non arrivare in tempo in Riviera, ma in suo soccorso è arrivato un motociclista che lo ha accompagnato fino a Sanremo. L'attaccante rossonero è poi salito sul palco dove ha anche cantato con Sinisa Mihajlovic, Amadeus e Fiorello.