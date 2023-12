Ibra a FT: "Non vedo l'ora di contribuire alle attività di RedBird"

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic nella giornata di oggi sarà annunciato come stretto collaboratore di Gerry Cardinale in RedBird: il terzo ritorno al Milan per il fuoriclasse svedese, questa volta dietro la scrivania o comunque non da calciatore. CLICCA QUI per leggere la notizia di MilanNews.it. Zlatan intanto ha già parlato ai microfoni di Financial Times che ha dato la notizia.

Le parole di Ibrahimovic: "RedBird ha collaborato con alcuni dei più grandi atleti, squadre e figure imprenditoriali del mondo per creare attività dotate di significato e impatto. Non vedo l’ora di contribuire alle loro attività di investimento nelle loro attività sportive, mediatiche e di intrattenimento"