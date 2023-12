MN - Ecco Ibra! Oggi l'annuncio del ritorno come collaboratore di Cardinale

Zlatan Ibrahimovic tornerà al Milan. Se ne è parlato tanto negli ultimi giorni e adesso il club rossonero e l'ex fuoriclasse svedese sono pronti a ufficializzare l'accordo. Infatti, come appreso dalla redazione di MilanNews.it, nella giornata di oggi arriverà l'annuncio ufficiale del ritorno di Ibrahimovic come stretto collaboratore di Gerry Cardinale.

RUOLO DA CHIARIRE

Come detto Ibrahimovic rientrerà in società come collaboratore stretto del proprietario rossonero. Un ruolo di cui ancora vanno definiti i comiti precisi. Cosa farà Ibra? Di cosa si occuperà quotidianamente? Che tipo di contatti avrà con l'allenatore e con la squadra? Tutte domande, specialmente quest'ultima, a cui verrà data una risposta nelle prossime ore: già dal comunicato ufficiale che arriverà nel pomeriggio si potranno avere diverse risposte. Intanto il primo mattoncino è stato messo: Ibra sarà di nuovo rossonero, anche se con altre vesti.

IBRA TER

Si tratta del terzo arrivo di Ibrahimovic al Milan, il secondo ritorno. La storia d'amore è sbocciata nell'estate 2010 quando Galliani portò lo svedese alla corte di Max Allegri, dopo un solo anno a Barcellona. Due stagioni memorabili per Ibra che trascinò il Diavolo allo Scudetto e fu capocannoniere nella sua seconda stagione. Poi l'addio per ragioni economiche. Ma nel dicembre 2019, quattro anni fa, a 38 anni, dopo aver giocato in America, il ritorno nel neonato Milan di Pioli. Fu il fondamento per la costruzione dei successi recenti dei rossoneri: ritorno in Europa, ritorno in Champions League, vittoria dello Scudetto e semifinale di Champions League. Ora, il primo ritorno non da calciatore: il 4 giugno aveva annunciato il ritiro dal calcio davanti a un San Siro commosso. Ibra è pronto a ruggire di nuovo.

di Antonio Vitiello