Ibra a Sky: "Abbiamo alzato il livello: se porti risultati, porti trofei e scrivi la storia"

Il Milan gioca questa sera il primo atto dei playoff di Champions League: tra i rossoneri e gli ottavi di finale, sfuggiti all'ultima giornata, c'è di mezzo il Feyenoord che oggi ospita la squadra di Conceicao e il suo ex bomber Santiago Gimenez nella tanta bollente del De Kuip. Nel pre gara, ai microfoni di Sky Sport 24, è intervenuto il senior advisor rossonero Zlatan Ibrahimovic. Leggi le sue dichiarazioni complete.

Nuovi presi anche con qualità morali?

"Questi nomi che sono arrivati era per alzare il livello, per portare qualcosa di nuovo anche come profili e qualità. Per tutte le partite che giochiamo abbiamo pensato di avere due squadre, perché si gioca ogni tre giorni. Poi per come gioca il mister servono gambe. Poi vedremo a fine stagione se il mercato è andato bene"

Può nascere oggi un nuovo Milan a 4 punte?

"Tutto quello che stiamo facendo è per fare il meglio possibile, per portare risultati che rimangono per sempre: se porti risultati, porti trofei e scrivi la storia"

Sulla differenza

"Se parliamo del primo mercato: Fofana ha dimostrato che ha un livello altissimo, Pavlovic ha giocato ma non ha avuto spazio con Fonseca, con Morata non ha funzionato per tanti motivi, Abraham ha fatto il suo e può fare di più come gli altri. Quelli che sono entrati ora nel mercato possono giocare subito negli undici: per questo dico che abbiamo alzato il livello, qualità con profili diversi"