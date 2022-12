Ibra: "Ai giovani chiedo sempre cosa farebbero davanti al portiere"

MilanNews.it

Zlatan Ibrahimovic, attaccante rossonero, è stato tra i protagonisti della terza puntata del format "On the pitch", incentrata questa volta sugli assist, prodotto da MilanTV.

Cosa chiedi ai più giovani?

"Ai giovani chiedo sempre se davanti al portiere con un compagno segna o fa assist. Se mi dice sì, gli rispondo che 'con me è difficile che giochi', perché l'assist vale come un gol, quella è la mentalità giusta. Ci sono poi dei giocatori che puntano solo al gol, ma per me così non godi uguale, non sei completo, sei più completo se porti un compagno al tuo livello".