Ibra all'Arechi per la prima da dirigente, "tifosi" lo insultano sugli spalti

Una serata da dimenticare per il Milan, con un pareggio che sa di sconfitta, l'ennesimo infortunio della stagione e una prestazione totalmente negativa.

Non è andata meglio neanche a Zlatan Ibrahimovic, alla sua prima uscita pubblica nel suo nuovo ruolo di "consulente" di RedBird e per il Milan. Lo svedese, che era seduto all'Arechi di fianco al CEO Giorgio Furlani, è stato insultato a più riprese da alcuni tifosi presenti nella tribuna di fianco alla sua. Zlatan ha risposto alle offese con uno sguardo di sufficienza, imbonendo così lo sfogo fuori luogo di chi non ha ancora capito che allo stadio non c'è posto per comportamenti animaleschi.