Ibra atteso in settimana a Milanello per un faccia a faccia con la squadra

Il calcio dei club sta per tornare. La sosta è agli sgoccioli e sabato alle ore 18, presso lo stadio di San Siro, il Milan scenderà in campo contro l'Udinese. Una partita che aprirà una serie di sette in 21 giorni, tutte decisive sia per il prosieguo della stagione del Diavolo che per il futuro di Paulo Fonseca sulla panchina rossonera. La squadra è reduce da due sconfitte consecutive e, in generale, da un inizio di stagione più che deludente (tolta la parentesi del derby).

Anche per questo serve una scossa in modo che la squadra dal prossimo impegno mostri un atteggiamento diverso, più maturo. In questo senso, come scrive Tuttosport, la differenza dovrebbe farla Zlatan Ibrahimovic: lo svedese infatti è atteso in settimana al centro sportivo di Milanello dove avrà un faccia a faccia con tutto il gruppo. Non si sa ancora quando sarà a Carnago Ibra ma è probabile che aspetti il rientro di tutti componenti della rosa perché il suo intervento abbia maggiore efficacia.