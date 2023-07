Ibra club manager, la risposta di Pioli: "E' sempre il benvenuto a Milanello"

MilanNews.it

Stefano Pioli, nel corso della sua prima conferenza stagionale a Milanello in occasione del raduno dei rossoneri, ha parlato così del futuro di Zlatan Ibrahimovic e un possibile ruolo di club manager: "Lui è sempre il benvenuto a Milanello. Ho parlato con lui qualche giorno fa, non so ancora quale sarà il suo futuro e anche le scelte del club su questo ruolo"