Ibra e il suo credo: "Perché essere normale quando puoi essere migliore?"

Zlatan Ibrahimovic ha parlato a margine dell'evento di presentazione del suo nuovo libro, "Adrenalina - My untold stories". Questo un passaggio in cui lo svedese ha parlato della sua mentalità: "Dopo l’infortunio che ho avuto che mi ha fatto stare fuori un anno, ho capito che il calcio per me è tutto. Ho paura di smettere perché non so cosa mi aspetta dopo. A Sanremo avevo paura della multa se non mi fossi presentato (ride, ndr). Comunque, sto dimostrando che con la mentalità giusta posso fare ancora la differenza. È tutto recupero, voglia che devi avere. Poi ho una mentalità: 'Perché essere normale quando puoi essere migliore'. È così".