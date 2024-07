Ibra e il suo ruolo dirigenziale: "Sto entrando in una prospettiva diversa, spingo da un altro lato ma per la stessa cosa"

Il Milan sta per debuttare negli Stati Uniti nel suo tour americano con il primo match da disputare contro il Manchester City tra meno di 24 ore (mezzanotte italiana di domani). Ecco le parole di Zlatan Ibrahimovic dalla presentazione dell'evento:

"Ovviamente lavoro da un punto di vista diverso ora, ma allo stesso tempo cerco di essere me stesso. Sto entrando in una prospettiva diversa, con molto da imparare e molto da dare. Ho buoni colleghi e parliamo la stessa lingua, crediamo nelle stesse cose e seguiamo le stesse strategie, e siamo giovani, cosa che trovo positiva perché abbiamo fame e la volontà di fare buone cose in modo diverso. Ovviamente con il proprietario americano alle spalle vogliamo creare un mix di tradizione italiana. Il futuro è radioso e sono molto ambizioso perché stanno accadendo molte cose nel club. Con il nuovo allenatore, i nuovi giocatori, il Milan Futuro.

Ovviamente bisogna pensare e giudicare diversamente perché io non faccio parte della squadra in campo, i tifosi sono il 12° e io sono il 13° uomo in campo, quindi cerco di spingere da un altro punto per lottare per la stessa cosa. Questo è l'obiettivo, e ovviamente quando giochiamo per un club come il Milan, l'obiettivo è molto alto, la pressione è molto alta. Vogliamo continuare non solo oggi, ma domani e dopodomani, ma mi sto divertendo, questa è la parte più importante."