Ibra e le critiche subite: "Non tutti capiscono le battute, devo stare attento"

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, è intervenuto a pochi minuti dal derby. Ecco le sue parole a DAZN:

All'interno di questa settimana ti ha dato fastidio qualcosa?

"No, niente di grave. Le critiche fanno parte del lavoro e delle responsabilità. Si parla del mio ruolo ma non importa, importa solo il Milan. Poi non è che possa fare battute perché non tutti capiscono le battute, quindi devo stare attento".

Il riferimento è alle dichiarazioni rilasciate nel pre-partita contro il Liverpool, quando Ibra fece alcuni chiarimenti ai microfoni di Sky, specificando: "Il ruolo è semplice, tanti parlano. Comando io, sono io il boss e tutto il resto lavora per me". Dichiarazioni poi seguite da uno scambio di battute con Zvonimir Boban, che evidenziava come a molti non era ancora chiaro il ruolo dello svedese.