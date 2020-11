Ibra goleador, ma quanti assist dei compagni: i numeri dei fornitori di Zlatan

Zlatan Ibrahimovic ha cominciato la stagione 20/21 segnando a ripetizione. È il capocannoniere della Serie A con 10 gol segnati in 6 partite, e per ben 4 volte ha fatto una doppietta. Se lo svedese trova la rete con questa frequenza il merito è anche dei suoi compagni, che si stanno dimostrando sempre più decisivi. Milan TV ha mandato in onda una grafica con i migliori "fornitori" di Zlatan. Theo Hernandez ha fornito 2 assist (contro Bologna e Napoli), sempre 2 assist per Rafael Leao (contro Inter e Roma) e infine 2 passaggi vincenti anche per Ante Rebic (contro Udinese e Napoli).