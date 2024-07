Ibra in vacanza: l'incontro e la foto con l'amico Verratti

Zlatan Ibrahimovic sta vivendo un weekend di vacanza prima del raduno di inizio stagione 2024/2025 che è in programma lunedì 8 luglio a Milanello. Il dirigente svedese in questi giorni sta pubblicando diverse foto e video dalla località di villeggiatura in cui si trova. L'ultima foto lo ritrae con Marco Verratti, centrocampista italiano oggi in forza all'Al-Arabi, con il quale ha condiviso per diversi anni lo spogliatoio al Psg e di cui è molto amico.

Ibra ha pubblicato una foto insieme a Verratti nelle sue Instagram Stories e ci ha aggiunto un cuore. Di seguito, in fondo articolo, si può vedere la foto di Ibrahimovic insieme a Verratti.