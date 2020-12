Ibra-Leao, il recupero prosegue bene: la situazione

Ibrahimovic e Leao stanno recuperando dai rispettivi infortuni e quindi non saranno a disposizione per la sfida di questa sera contro il Celtic. I due attaccanti si sono sottoposti, nei giorni scorsi, a nuovi controlli strumentali, che hanno evidenziato la bontà del cammino intrapreso. Come riporta Tuttosport, il portoghese sembra essere più avanti rispetto a Ibra, al quale sono stati rimodulati i carichi di lavoro. L’obiettivo, per lo svedese, è la partita con il Parma della prossima settimana.