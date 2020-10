Ibra-Lukaku, numeri a confronto: stessa incidenza in zona gol

La Gazzetta dello Sport mette a confronto Lukaku e Ibrahimovic, i due bomber di Inter e Milan che sabato si affronteranno nel derby. Nella scorsa stagione il belga e lo svedese hanno avuto la stessa incidenza in zona gol. Ibra è arrivato a gennaio e ha quindi giocato meno partite, ma i suoi 10 gol in 18 presenze - scrive la rosea - valgono quanto i 23 in 36 del collega (per entrambi 0,6 reti a partita). Ibrahimovic ha messo a referto anche 5 assist contro i 2 di Lukaku.