Ibra, ma non solo. Gazzetta: "Totti, Maldini e altri: quando davvero l'età è solo un numero"

In questi giorni si parla tanto di Zlatan Ibrahimovic, il quale, nonostante i suoi 39 anni, ha segnato una doppietta decisiva nel derby di sabato contro l'Inter. Ma lo svedese non è l'unico esempio di campionato senza età: "Totti, Maldini e altri: quando davvero l'età è solo un numero" è il titolo di oggi della Gazzetta dello Sport che ricorda altri giocatori che sono rimasti al top nonostante l'età avanzata, come per esempio Maldini, Totti, Costacurta, Piola, Zanetti, Pellissier e Sensini.