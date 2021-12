Ibra racconta il problema al tendine di settembre: "Abbiamo un nuovo campo a Milanello..."

All'interno del suo nuovo libro "Adrenalina - My untold stories", Zlatan Ibrahimovic parla anche di storia particolarmente recente. In questo estratto nello specifico Zlatan racconta del suo problema al tendine d'Achille, arrivato a cavallo tra i match di settembre con Lazio e Liverpool: “Ora che il mio corpo è più esposto agli infortuni, è fondamentale avere un fisioterapista personale che lo conosca bene e lo tenga d’occhio ventiquattro ore su ventiquattro. Per questo ho assunto Giorgio. Ha una grande esperienza, è considerato uno dei migliori, e lavora solo per me. Ha fatto un lavoro fantastico per dare stabilità al ginocchio operato, non mi dà più problemi e funziona benissimo" - questa la premessa di Zlatan, che ci tiene a specificare come l'attenzione verso il suo corpo sia aumentata parecchio quest'anno - "Purtroppo, è saltata fuori l’infiammazione al tendine, che non dipende assolutamente dal ginocchio. […] Ho cominciato a sentire dolore al tendine sinistro la settimana prima del match con la Lazio, durante la partitella contro la Primavera, ma non ci ho fatto caso: sarà colpa del campo duro, ho pensato. Abbiamo un nuovo campo centrale a Milanello, è bello ma il terreno mi è sembrato subito troppo duro. Ho pensato, devo solo abituarmi.". Il sospetto di Ibra è che il campo possa aver avuto un ruolo in questo nuovo problema. Sospetto che viene confermato anche dai compagni: "Poi, durante Milan-Lazio, Bakayoko entra dalla panchina e, dopo pochi minuti, s’infortuna. Gli chiedo: “Baka, il tendine?”. Mi risponde di sì. “Sentivi già male prima della partita?”. Mi risponde ancora sì. Io, Baka e un terzo giocatore: tutti con i tendini doloranti. Allora è stato il campo nuovo”.