Ibra rivela: "Abbiamo cercato italiani, solo che non siamo riusciti a chiudere"

Durante il mercato di gennaio il Milan ha provato ad acquistare Samuele Ricci, trovando però il muro del Torino per il centrocampista. Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Milan-Feyenoord lo svedese, senza fare nessun riferimento specifico, ha parlato della possibilità di portare giocatori italiani in rosa.

Riuscirete a portare più giocatori italiani in squadra in estate?

"Noi abbiamo cercato italiani, solo che non siamo riusciti a chiudere. Sottil l'abbiamo preso. Vogliamo giocatori italiani, ma ogni situazione è diversa. Noi cerchiamo di portare i migliori giocatori al Milan. Quando sei al Milan nessuno ha il posto garantito, c'è sempre uno di fianco a te che può prendere il tuo posto. E se non c'è allora lo si porta da fuori, italiano o straniero. Noi cerchiamo profili che possono stare al Milan. Ci sono tanti grandi giocatori, ma quando giochi davanti ad 80mila persone è diverso. Ho visto tanti giocatori che non sono riusciti a giocare al Milan, poi sono andati in altre piazze e hanno fatto bene. Quando sei al Milan devi portare i risultati. Per questo i giocatori del Milan diventano leggende: perché portano risultati e trofei. Abbiamo occhi su tanti italiani, ma come dici te il mercato italiano è diverso. Ma non abbiamo paura, se è giusto lo facciamo".