Ibra: "Se vedrò un giocatore più forte di me, smetterò. Ma ancora non l’ho visto..."

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Qualche giorno fa, in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, Zvonimir Boban ha dichiarato su Zlatan Ibrahimovic: "Ibrahimovic non fa bene a giocare ancora, ma capisco se continuerà perché so come ragiona. Tutti noi milanisti, io in particolare, gli saremo grati per sempre". Ai microfoni della Rosea, lo svedese ha commentato così queste parole: "Se sbaglia? Questo dipende. Se vedrò un giocatore più forte di me, smetterò. Ma ancora non l’ho visto...".