Ibra: "Sono pronto a lasciare il calcio, è il momento giusto. I tifosi del Milan mi hanno lasciato senza parole, non dimenticherò mai questa serata"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Zlatan Ibrahimovic, intervistato da Pressing, ha parlato così dopo Milan-Verona: "Lascio perchè accetto la situazione, sono pronto a lasciare il calcio. E' il momento giusto. Il finale non poteva essere più bello ed emozionante. Oggi si è visto cosa significa per me il calcio e il Milan. Poi la risposta che ho avuto dai tifosi è stata troppo forte, sono senza parole. Non dimenticherò mai un giorno come questo. Futuro ancora nel calcio? Vediamo, tutto è possibile. Ora mi godo quello che ho fatto e capire cosa ho fatto".