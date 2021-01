Ibra supera la sua versione interista: a Cagliari 118 presenze col Milan

Ibrahimovic sta per superare se stesso in versione interista. Come riporta La Gazzetta dello Sport, lunedì sera, a Cagliari, il Milan diventerà il club italiano con cui ha giocato di più: 118 presenze complessive contro le 117 con l’Inter (con la Juve sono state 92). Anche il minutaggio è molto simile: l’Ibra nerazzurro comanda con poco più di 9.700 minuti sui 9.520 in rossonero. Sotto porta, poi, Zlatan è sempre letale: all’Inter segnava un gol ogni 147 minuti, al Milan si è migliorato fino a una rete ogni 122. Media destinata a migliorare.