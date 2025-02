Ibra: "Tanti alti e bassi, ma siamo gli unici ad avere un trofeo"

Queste le parole di Zlatan Ibrahimovic in conferenza stampa in occasione della presentazione di Santiago Gimenez sulla stagione del Milan:

Cos'è mancato in questi primi mesi della stagione?

"E' mancata la continuità. Quando vinci hai più fiducia, se no devi ripartire e dare di nuovo continuità. Abbiamo alti e bassi, però siamo gli unici ad avere un trofeo. Il Milan gioca sempre per vincere e quando vince alza i trofei".

C'è stata una vera rivoluzione. Quando avete pensato di farla?

"Quando abbiamo iniziato il campionato credevamo in quello che avevamo fatto. Non siamo soddisfatti della situazione e quindi abbiamo deciso di cambiare con diversi innesti. Non siamo contenti, abbiamo un trofeo ma non siamo soddisfatti, vogliamo di più, abbiamo fame".

Come mai tanti colpi a fine mercato?

"Ogni caso è diverso. In un affare ci sono tre soggetti che devono trovare un accordo. Alcune trattative sono state più lunghe, altre più veloci. Tutti sono arrivati dopo aver parlato con l'allenatore. Sottil lo abbiamo chiuso un minuto e mezzo prima della fine, per questo ci tengo a ringraziare gli avvocati e la segreteria che stanno facendo un grande lavoro. Sono giovani, hanno tanta fame e lavorano".